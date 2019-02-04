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"ПСЖ розслабився у матчі з Ліоном, з Манчестер Юнайтед все буде по-іншому", – Тьягу Сілва

12:53 155 Читать на русском
"ПСЖ розслабився у матчі з Ліоном, з Манчестер Юнайтед все буде по-іншому", – Тьягу Сілва
Тьягу Сілва / Фото ФК ПСЖ

Центральний захисник і капітан ПСЖ Тьягу Сілва спробував пояснити причини несподіваної поразки у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Ліона (1:2).

"Ми добре увійшли в гру, створили безліч моментів, але після цього трохи розслабилися. Це дуже погано.

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Матч з Манчестер Юнайтед буде серйозним протистоянням, і заради перемоги ми викладемося на 110%", – цитує Сілву L'Equipe.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого, початок о 22:00.

В поточному сезоні Ліги 1 34-річний капітан парижан провів 17 матчів.

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Франція23 тур

Ліон - Парі Сен-Жермен: Неділя 03 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
2 : 1
Парі Сен-Жермен
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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Ліон - Парі Сен-Жермен Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва Тьягу Сілва
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