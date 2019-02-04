"ПСЖ розслабився у матчі з Ліоном, з Манчестер Юнайтед все буде по-іншому", – Тьягу Сілва

Центральний захисник і капітан ПСЖ Тьягу Сілва спробував пояснити причини несподіваної поразки у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Ліона (1:2).

"Ми добре увійшли в гру, створили безліч моментів, але після цього трохи розслабилися. Це дуже погано.

Ліон – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Матч з Манчестер Юнайтед буде серйозним протистоянням, і заради перемоги ми викладемося на 110%", – цитує Сілву L'Equipe.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого, початок о 22:00.

В поточному сезоні Ліги 1 34-річний капітан парижан провів 17 матчів.

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