ПСЖ розпочав переговори з Міланом щодо трансферу Пакета, – журналіст

Півзахисник Мілана Лукас Пакета вже найближчим часом може переїхати у Францію.

22-річного гравця збірної Бразилії хоче бачити у своєму складі ПСЖ, інформує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері. Спортивний директор паризького клубу Леонардо особисто зацікавлений у переході футболіста.

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Нагадаємо, що Мілан придбав Пакета на початку 2019 року у бразильського Фламенго за 35 мільйонів євро. В поточному сезоні хавбек зіграв 13 матчів у Серії А, в його пасиві 5 жовтих карток.

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