Спортивний директор парижан Леонардо Араужо зустрічався з агентом Каліду Кулібалі, повідомляє Coriere dello Sport.

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У Парижі зацікавлені у підписанні 30-річного сенегальця, але поки не надсилали офіційних запитів у Неаполь. Раніше ЗМІ зазначали, що президент неаполітанців Де Лаурентіс не відпустить Каліду дешевше, аніж за 50 млн євро. Чинний контракт оборонця з клубом розрахований до літа 2023-го.

У минулому сезоні Серії А Кулібалі провів 26 матчів. Гравцем також цікавиться низка європейських топ-клубів.

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