ПСЖ розгромив Селтік напередодні фіналу Кубка Франції – Швед не потрапив до заявки "кельтів"

Французький Парі Сен-Жермен продовжує підготовку до відновлення сезону. У вівторок підопічні Томаса Тухеля впевнено здолали шотландський Селтік (4:0) у спарингу.

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ПСЖ – Селтік – 4:0

Голи: Мбаппе, 1, Неймар, 25, Еррера, 48, Сарабія, 67

Склад ПСЖ (1-й тайм): Навас – Керер, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Баккер – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Ікарді, Мбаппе, Неймар; 2-й тайм: Ріко – Дагба, Мбе, Сох, Кімпембе, Курзава – Сарабія, Еррера, Верратті, Дракслер – Шупо-Мотінг, Калімуендо (Руїс, 83)

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Уже на 1-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, реалізувавши вихід віч-на-віч після розрізного пасу з глибини. У середині першого тайму Неймар подвоїв перевагу парижан. На старті другої половини гри класним ударом з льоту після навісу з лівого флангу забив Андер Еррера. А добив "кельтів" Пабло Сарабія – він класно замкнув в один дотик закидання від Верратті.

До слова, українцю Мар'яну Шведу в заявці Селтіка на спаринг місця не знайшлося.

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