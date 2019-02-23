ПСЖ розгромив Нім – Мбаппе забив 50-й гол в Лізі 1

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Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення Мачіна
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Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостяІспанія — 18:50 2190
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Зозуля у матчі з Ов'єдо намагається зміцнити лідерство Альбасете – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 16:35 1200
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Севілья – Барселона: пряма трансляціяІспанія — 16:15 504
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Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальтіУкраїна — 15:56 1711