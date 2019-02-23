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ПСЖ розгромив Нім – Мбаппе забив 50-й гол в Лізі 1

20:07 264 Читать на русском
ПСЖ розгромив Нім – Мбаппе забив 50-й гол в Лізі 1
ПСЖ – Нім – 3:0

ПСЖ на виїзді розгромив Нім в матчі 26-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 26 тур

ПСЖ – Нім – 3:0

Голи: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89

Парі Сен-Жермен не відчув спротиву Німа, забивши три "сухих" м'ячі у ворота суперника. Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Нкунку. Після перерви Мбаппе оформив дубль.

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Відзначимо, що перший гол Кіліана став для нього 50-м в матчах чемпіонату Франції. Мбаппе – наймолодший гравець, який досяг цієї позначки за останні півстоліття.

ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю Ліги 1, набравши 68 очок. Нім має 36 пунктів та посідає 11-у позицію.

Франція26 турПарк де Пренс (Париж)

ПСЖ - Нім: Субота 23 лютого 2019

ПСЖ
Матч завершено
3 : 0
Нім
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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Нім Нім ПСЖ - Нім
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