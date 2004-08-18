toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ВОРСКЛА - ЛЬВІВ ДИНАМО - ШАХТАР ЗОРЯ - ЧОРНОМОРЕЦЬ ТРАНСФЕРИ

ПСЖ розгромив Монако та виграв Суперкубок Франції

17:40 569 Читать на русском
ПСЖ розгромив Монако та виграв Суперкубок Франції
ПСЖ – володар Суперкубка Франції / фото: ФК ПСЖ

В поєдинку за Суперкубок Франції-2018 ПСЖ легко розгромив Монако навіть без допомоги своїх головних зірок.

В дебютному офіційному матчі під керівництвом Томаса Тухеля ПСЖ легко впорався з Монако та завоював Суперкубок Франції. Німецький тренер розпочав свою роботу в Парижі з виграного трофею.

Перемогу ПСЖ приніс дубль Ді Марії та влучні удари Нкунку і Веа.

Тухель ризикує серйозно розлютити Неймара – наставник ПСЖ ввів нові цікаві правила

До слова, обидві команди грали не в оптимальних складах. Зокрема, Неймар з'явився на полі лише на 76-й хвилині, Кавані та Мбаппе не було навіть у заявці, зате вперше в офіційному матчі за парижан вийшов Буффон. У складі Монако не було Радамеля Фалькао.

Суперкубок Франції-2018

ПСЖ – Монако – 4:0

Голи: Ді Марія, 33, 90+2, Нкунку, 40, Веа, 67

Суперкубок Франції

Парі Сен-Жермен - Монако: Субота 04 серпня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
4 : 0
Монако
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Франція Головне Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Монако Монако Парі Сен-Жермен - Монако Суперкубок Франції
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Інтер
21:00
Ліон
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук