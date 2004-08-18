ПСЖ розгромив Монако та виграв Суперкубок Франції

В поєдинку за Суперкубок Франції-2018 ПСЖ легко розгромив Монако навіть без допомоги своїх головних зірок.

В дебютному офіційному матчі під керівництвом Томаса Тухеля ПСЖ легко впорався з Монако та завоював Суперкубок Франції. Німецький тренер розпочав свою роботу в Парижі з виграного трофею.

Перемогу ПСЖ приніс дубль Ді Марії та влучні удари Нкунку і Веа.

Тухель ризикує серйозно розлютити Неймара – наставник ПСЖ ввів нові цікаві правила

До слова, обидві команди грали не в оптимальних складах. Зокрема, Неймар з'явився на полі лише на 76-й хвилині, Кавані та Мбаппе не було навіть у заявці, зате вперше в офіційному матчі за парижан вийшов Буффон. У складі Монако не було Радамеля Фалькао.

Суперкубок Франції-2018

ПСЖ – Монако – 4:0

Голи: Ді Марія, 33, 90+2, Нкунку, 40, Веа, 67