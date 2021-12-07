Поєдинок між ПСЖ та Брюгге на Парк де Пренс не мав турнірного значення для парижан. Французи в будь-якому випадку залишились би другими в групі А, а от для бельгійців ще не все було втрачено – вони мали рівність за очками з РБ Лейпциг, якому в паралельному поєдинку довелося зустрітись з Манчестер Сіті. За додатковими показниками німці випереджали команду Соболя (якого так і не випустили на поле), тож підопічним Філіппа Клемана необхідно було зіграти краще, ніж "ротен буллен".

Втім, дуже швидко завдання для Брюгге перетворилось із складного на практично нереальне. ПСЖ відкрив рахунок вже на 2-й хвилині внаслідок прориву Мбаппе лівим флангом і його передачу на лівий край штрафного – Нуну Мендеш чи то пробив, чи то невдало прострілив, а Міньйоле парирував прямо на ногу Кіліану. Той одразу ж завдав удар у дальній кут. 1:0! На 7-й же хвилині "стіночка" між Ді Марією та Вейналдумом завершилась закидушкою Анхеля на правий край карного майданчика, звідки Мбаппе розстріляв ворота. 2:0.

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Ще через п'ять хвилин господарі могли довести справу до розгрому, однак Ді Марія після проникної передачі від Мессі не вдалося переграти Міньйоле. Після цього підопічні Маурісіо Почеттіно заспокоїлися, надавши Брюгге певну свободу дій з м'ячем (вочевидь, в надії на контратаки). На 24-й хвилині такий футбол міг завершитись голом гостей внаслідок пасу Ванакена на правий фланг карного майданчика. Де Кателаре завершив атаку ударом метрів з восьми, але Доннарумма парирував ногами.

В останній третині першого тайму ПСЖ знову почав підтискати суперника. В одному з епізодів Вейналдум міг вийти віч-на-віч з голкіпером (в останню мить він відпустив м'яч), а на 32-й хвилині Мессі, обігравшись з Мбаппе, пробив з меж штрафного в ближній кут – Міньйоле врятував гостей. Втім, на 38-й хвилині він був безсилим: Кіліан отримав м'яч на лівому фланзі й прокинув його поміж ніг захиснику, після чого втік одразу від трьох опонентів – в завершенні слалому він віддав поперечний пас на Мессі. Лео ж, змістившись до лінії карного майданчика, вистрілив з лівої під дальню стійку. 3:0!

На перерву команди відправились саме з цим рахунком. В другому ж таймі ПСЖ прогнозовано збавив оберти, чому в певній мірі сприяло пошкодження Мендеша (його замінили на Керера). На 54-й хвилині Брюгге ледь не покарав парижан за пасивність – це Ланг потужно вистрілив з лівого кута штрафного. Доннарумма парирував. Господарі відповіли на цей момент аж в середині тайму: на 64-й хвилині Ді Марія з передачі Мессі влетів на правий край карного майданчика й з носка пробив повз ближню шістку, а на 65-й Мбаппе закрутив м'яч під дальню – Міньйоле парирував.

Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Цю тезу на 68-й хвилині підтвердив Рітс, хоча йому сильно допоміг Гуйє. Опорник ПСЖ обрізався в центрі, після чого Ланг розігнав контратаку з передачею на лінію штрафного – Рітс звідти вистрілив точно в лівий нижній. 3:1! Запахло камбеком.

Філіпп Клеман одразу ж кинув у бій Вормера та Мбамба, але гол став останнім моментом для бельгійців у зустрічі. ПСЖ перехопив контроль над грою, ледь не забив на 72-й хвилині (Міньйоле знову парирував удар Мбаппе), а на 76-й французи заробили пенальті. Мессі впевнено його реалізував, оформивши дубль. 4:1 – саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельній зустрічі РБ Лейпциг переміг Манчестер Сіті. Таким чином, єврокубки для Брюгге в поточному сезоні завершились.

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