Доля головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє залежить від результату матчу-відповіді парижан із Баварією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Як інформує RMC Sport, у разі невиходу до чвертьфіналу турніру Гальтьє може бути звільнений.

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Босам ПСЖ не сподобалася не тільки домашня поразка від Баварії в першому матчі (0:1), а й низка поразок середнякам Ліги 1. З початку 2023 року парижани програли Лансу, Ренну і Монако в чемпіонаті, а також Марселю в Кубку Франції.

Повідомляється, що емір Катару сподівається заручитися послугами Зінедіна Зідана. Саме Зідан був першим вибором босів ПСЖ після відходу Маурісіо Почеттіно влітку.

Прямих контактів із чемпіоном світу 1998 року керівники парижан ще не робили. Але немає сумнівів, що найближчим часом вони зв'яжуться із Зіданом і постараються переконати його очолити столичну команду.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе