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ПСЖ розглядає 5 кандидатур на позицію лівого захисника

10:43 476 Читать на русском
ПСЖ розглядає 5 кандидатур на позицію лівого захисника
Алекс Сандро / ФК Ювентус

ПСЖ хоче придбати лівого захисника. На радарі у парижан 5 кандидатів.

Парі Сен-Жермен прагне вирішити проблему з позицією лівого захисника. За інформацією Le10Sport, клуб переглядає 5 гравців.

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Пріоритетною ціллю є Алекс Сандро з Ювентуса, за якого, щоправда, доведеться заплатити 70 млн євро. Іншими кандидатами є Філіпе Луїс, Хуан Бернат, Денні Роуз та Вендел.

Цього літа парижани не були активні на трансферному ринку, підписавши голкіпера Джанлуїджі Буффона в статусі вільного агента.

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