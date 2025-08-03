ПСЖ завершує перемовини з Борнмутом щодо трансферу Іллі Забарного. Раніше була інформація, що український захисник не перейде до парижан, якщо у складі залишиться росіянин Матвій Сафонов.

ПСЖ визначився з голкіпером на наступний сезон – герой ЛЧ ризикує піти

Як повідомляє Ягіз Сабунджуогл, ПСЖ запропонував Галатасараю підписати російського голкіпера. Стамбульці відповіли, що розглянуть такий варіант, якщо їм не вдасться придбати Едерсона з Манчестер Сіті або іншого такого ж рівня.

Сафонов виступає за ПСЖ з 2024 року. Він став найдорожчим воротарем парижан в історії, оскільки вони заплатили за нього Краснодару 20 мільйонів євро. Загалом росіянин зіграв за французький клуб у 17 матчах.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?