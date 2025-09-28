Ілля Забарний вийшов у стартовому складі команди, яка втратила через травми Дембеле, Дуе, Маркіньйоса та Невеша. Хакімі, Мендеш, Пачо та Барколя отримали відпочинок перед битвою ЛЧ проти Барселони, опинившись на лаві запасних.. Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Осер на "Футбол 24", стартував о 22:00 за Києвом. Господарі швиденько почали навантажувати голкіпера суперників. Однак після початкового спурту настала певна пауза в гостроті. Не дарма почали показувати, як Луїс Енріке з висоти трибун промовляв у свій телефон. Помічник з навушником щось ретельно "занотовував" у своїй голові.

Забарний відзначився дебютним голом за ПСЖ (ВІДЕО)

Що ж до української машини, то тут все стабільно. Символічним був епізод, коли воротар з рук вибив по газону в центр поля, де була зовсім відкрита зона. Забарний відразу ж висунувся на опонента з м'ячем і змусив його грати в некомфортному становищі спиною до чужих воріт. З подібною щільністю відігравав Ілля і в інших епізодах. А потім зробив те, чого від нього дуже давно всі ми чекали. Вітінья ідеально накинув, а Забарний забив дебютний гол за ПСЖ. Ще і який вишуканий. Перекинув голкіпера ударом з льоту, як Мессі в найкращі роки!

Після цього сталася ще одна несподівана подія. Хакімі замінив Вітінью. Автор асиста не виглядав травмованим, а помічник Луїса Енріке щось довго йому пояснював – невже це лише тактичне рішення тренера? Чи спроба заплутати Барсу. Сам португалець був дещо розгублений через всю цю ситуацію. Згодом Хакімі ледь не привіз пенальті, але надто вже малював контакт Сінайоко. Забарний поставив у незручне становище Шевальє – змушений був під пресингом віддавати ризикований пас назад. Відбилися, але Ілля перепросив свого воротаря. Осер кілька разів спробував пошукати простір за спинами українця, але нічого путнього з цього не вийшло.

Жвавенький старт другої половини. Барколя, який замінив у перерві Кварацхелію, отримав розрізний пас з центра поля, але не переграв голкіпера. До слова, починають розганяти, що грузин теж нібито відчув якийсь дискомфорт. Побачимо вже 1 жовтня, чи це не гра розуму. Шевальє гарячково вибіг з воріт, але Забарний готовий був страхувати – обійшлося. Маюлу подав на дальню стійку. Беральдо по суті поцупив дубль в Забарного і навіть оглянувся, ніби промовляючи: "Мені теж це треба". Крім двох центрбеків, ще й Рамуш готовий був заносити другий м'яч. Кевін Данув вгатив здалеку в поперечину.

Луїс Енріке знімає після асисту і Маюлу. Виходить 18-річний результативний у молодіжках дебютант Кантен Нджанту. Це лівий вінгер у вересні встиг покласти хет-трик у ворота Аталанти в Юнацькій ЛЧ. Забарний обережно діє, аби не спіймати м'яч рукою. Загалом ті самі вайби фундаментальної впевненості та сконцентрованості, що у Борнмуті чи збірній України. Партнери, втім, значно спрощують життя. Осер намагається повернутися, активно пресингує. Беральдо в зіткненні дісталося. Через сильний удар навіть бинтують голову.

Нджанту дуже класно вицілював дальнім ударом низом. Круглий по-зрадницьки прокотився повз ліву стієчку. Забарний перед тим двічі невпевнено зіграв у своєму штрафному, але так-сяк зумів вибити. Мбає у свої 17 вже стабільно за ПСЖ бігає, але знову чогось не вистачає, аби відзначитися не після навісу. Матіс Джангеаль стає ще одним дебютантом дорослої команди ПСЖ, який за U-19 ще недавно. Барколя після навісу не влучає. Нджанту під кутом виходив на голкіпера і майже прошив його – як близько до ідеального вечора. Забарний привозить на 90+3 недбалим поперечним пасом у штрафному, Шевальє рятує. Осер цілком награв на свій гол. Навіть за ударами близько (15:12). Завдяки несподіваному фіаско Монако з Лор'яном ПСЖ відривається на 3 бали від квартету переслідувачів, в який входять також Марсель, Ліон і Страсбур.

