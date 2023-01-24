ПСЖ розбив клуб шостого дивізіону з рахунком 7:0 і вийшов на Маліновського – капітан-дебютант Мбаппе настріляв 5 голів
ПСЖ мав легеньку прогулянку на стадії 1/16 фіналу Кубка Франції.
Кубок Франції, 1/16 фіналу
Пе-де-Кассель – ПСЖ – 0:7
Голи: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64
Команда шостого дивізіону дійшла доволі далеко, але матч проти французького гіганта вийшов дуже болісним. Крістоф Гальтьє виставив бойовий склад – з галактичного тріо відпочивав лише Мессі, а Мбаппе вперше вивів ПСЖ на офіційну гру в ролі капітана.
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Саме Кіліан став головним героєм побиття Пе-де-Касселя. Форвард ПСЖ за 11 хвилин першого тайму оформив хет-трик і асистував Неймару. По перерві Мбаппе відвантажив ще 2 м'ячі, а разом з точним ударом Солера все призвело до рахунку 7:0.
Наступний суперник ПСЖ в Кубку буде значно серйознішим – гостьова супербитва з Марселем Руслана Маліновського (базова дата 8 лютого).
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