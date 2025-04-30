"Ми демонстрували наш характер щодня. Це справжнє задоволення бачити його у ПСЖ. Матч проти Арсенала був дуже емоційний. Важко грати за такої неймовірної атмосфери. Гол на початку гри був важливим для нашої впевненості. Ми повинні думати про контроль над грою. ПСЖ належить зіграти вдома за підтримки наших уболівальників, ми будемо готові до цього матчу.

Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1

Чи буде у ньому грати Дембеле? Я не знаю. Ми справжня команда. Якщо Усман зможе зіграти – це буде добре. Якщо ні – ми гратимемо як команда. Я нічого ще не знаю. Наступного дня після матчу буде обстеження. У нього нічого серйозного, але є сумніви щодо його гри у матчі-відповіді", – наводить слова Луїса Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, Дембеле став автором єдиного гола в півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:0), але на 69-й хвилині схопився за задню частину стегна, після чого сів на газон та попросив заміну. Загалом, Усман провів 45 матчів у цьому сезоні за ПСЖ, в яких відзначився 33 голами та 12 асистами.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів