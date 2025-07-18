Тоттенхем включився в боротьбу за Іллю Забарного – 22-річного центрбека збірної України та Борнмута. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, лондонський клуб готовий заплатити 70 мільйонів євро, включно з бонусами, якщо отримає "зелене світло" від самого футболіста.

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На захисника також активно претендує ПСЖ, який уже надсилав кілька пропозицій на рівні 60 мільйонів, але всі вони були відхилені Борнмутом. Клуб з АПЛ жорстко стоїть на своїй оцінці – не менше 70 мільйонів.

При цьому джерело підкреслює: пріоритет Забарного – це ПСЖ. Тепер ключове питання – чи зважиться Париж на фінальний крок і задовольнить фінансові вимоги Борнмута, або ж Забарний буде відкритий для Тоттенхема.

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