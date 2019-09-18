toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

ПСЖ – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

21:06 122 Читать на русском
ПСЖ – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 18 вересня 2019

Парі Сен-Жермен зустрічається з мадридським Реалом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію зустрічі шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

ПСЖ – Реал: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади

ПСЖ: Навас – Меньє, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Гуйє, Верратті – Сарабія, Ікарді, Ді Марія

Запасні: Ріко, Курзава, Діалло, Паредес, Еррера, Чупо-Мотінг

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Варан, Менді – Хамес, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Азар

Запасні: Ареола, Васкес, Йовіч, Одріосола, Вінісіус, Родріго, Де Ла Фуенте

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів

blog_ava
Борусія – Барселона: Дортмунд нищить фаворита ЛЧ, та німці і судді вирішують все – чорний вечір капітанів і жах Мессі
03:20
11673
Теги
Головне Ліга чемпіонів ПСЖ - Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук