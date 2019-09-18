ПСЖ – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен зустрічається з мадридським Реалом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію зустрічі шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
ПСЖ – Реал: анонс матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
ПСЖ: Навас – Меньє, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Гуйє, Верратті – Сарабія, Ікарді, Ді Марія
Запасні: Ріко, Курзава, Діалло, Паредес, Еррера, Чупо-Мотінг
Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Варан, Менді – Хамес, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Азар
Запасні: Ареола, Васкес, Йовіч, Одріосола, Вінісіус, Родріго, Де Ла Фуенте
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