ПСЖ – Реал: анонс матчу Ліги чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен прийме мадридський Реал у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

ПСЖ – Реал Мадрид

18 вересня, 22:00, Париж, Парк де Пренс

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Фаворити групи А чемпіонської Ліги за примхою долі поміряються силами вже в першому турі. Париж і Мадрид у новий сезон ЛЧ вкотре входять із амбіціями здобути головний європейський трофей, а матч проти грізного опонента на старті турніру – найкраща можливість довести власні прагнення. Щоправда, гра обох колективів наразі далека від того, щоб їх однозначно записувати до претендентів бодай на фінал Ліги чемпіонів. У внутрішніх першостях вони вже встигли втратити очки, хоча з грандами ще не перетиналися.

ПСЖ – Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сезон 2019/20 і для ПСЖ, і для Реала розпочався зі справжньої епідемії травм. Перед очним протистоянням команди втратили понад десяток гравців на двох, а ще троє виконавців не допоможуть парижанам і мадридцям через дискваліфікації. Дійшло до того, що Реал узяв до Франції однакову кількість воротарів і півзахисників – по троє. Натомість тренерський штаб Парі Сен-Жермен найбільше проблем має в атаці, де з різних причин не може розраховувати на зіркових Мбаппе, Кавані та Неймара.

За цих обставин поєдинок на Парк де Пренс стане хорошою нагодою відновити своє реноме для кількох гравців зі скандальним ореолом. Зокрема, голкіпер ПСЖ Кейлор Навас лише за 2,5 тижні після від'їзду з Бернабеу може довести, що "вершкові" втратили найкращого воротаря зі своєї обойми. А Мауро Ікарді, який півроку конфліктував із босами міланського Інтера, повинен відкрити для мадридців дискусію щодо витрачених не на нього коштів. Тим часом опальні "галактікос" Хамес Родрігес і Гарет Бейл яскравими перфомансами можуть вкотре поставити в незручне становище Зінедіна Зідана, який минулого літа вказав на двері їм обом.

Цікаві факти

– ПСЖ тричі поспіль покидав ЛЧ на стадії 1/8 фіналу

– парижани не здобули жодної перемоги в матчах із Реалом у Лізі чемпіонів (=1, -3)

– востаннє Реал гостював у Парижі в березні 2018-го (перемога 2:1, за мадридців забивали Роналду та Каземіро)

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Кадрова ситуація

Травмовані: Дагба, Керер, Дракслер, Мбаппе, Кавані – Марсело, Модріч, Вальверде, Іско, Браїм Діас, Асенсіо

Під питанням: Бернат (ПСЖ)

Дискваліфіковані: Неймар – Серхіо Рамос, Начо

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Кейлор Навас – Меньє, Тьягу Сілва, Діалло, Курзава – Верратті, Гуйє, Андер Еррера – Сарабія, Ді Марія – Ікарді

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Ферлан Менді – Каземіро, Хамес, Кроос – Бейл, Бензема, Азар

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Неоптимальні склади ПСЖ і мадридського Реала на матч першого туру фактично зрівняли шанси команд на підсумковий успіх. Однак, кадровий дефіцит "вершкових" у центрі поля робить хлопців Зідана вкрай вразливими. Натомість парижани в півзахисті можуть похвалитися і якістю, і кількістю. Це може мати вирішальний вплив на результат поєдинку. Якщо підопічні Томаса Тухеля зуміють створити тут плацдарм, то навіть далекий від найкращої форми Ікарді здатен подарувати Парижу голи.

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