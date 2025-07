Як і очікувалось, у битві за клубний Кубок світу зіграють європейські гранди. Ім'я одного з них вже відоме – Челсі переміг Флуміненсе й готується зустріти фінального боса. На лондонців чекатиме вкрай важка зустріч, адже їхнім опонентом стане ПСЖ або Реал.

Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педру

Цей поєдинок за своїм статусом цілком претендує на статус дострокового фіналу КЧС-2025, хоча в ігровому плані все не так однозначно. Справжнім котом у "мішку" залишається Мадрид, який тільки почав роботу з Хабі Алонсо й старався не виснажуватись на полі. "Королівський клуб" вже у першому турі розписав нічию з Аль-Хілялем і цілий тайм мучився з Пачукою, а другий тайм з Ювентусом у 1/8 фіналу команда провела практично без моментів.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ і Реалом. Коефіцієнт на перемогу парижан – 2,42. На тріумф мадридців фахівці дають 2,92.

Поєдинок проти Борусії Д виявився кращим. Реал знову створив небагато, але забив тричі – втім, у компенсований час дортмундці ледь не оформили камбек з 0:2 та 1:3. Від "вершкових" же очікують домінації й розгромів, хоча у тактичному плані колектив провів майже ідеальний матч. Нестабільність на даному етапі є нормальним явищем, однак ПСЖ за такий футбол може й не пробачити.

Unbelievable final moments in the Real Madrid vs Borussia Dortmund match!



Relive the excitement here ️ pic.twitter.com/Yrgp1pGM4O — DAZN Football (@DAZNFootball) July 6, 2025

Атакувальна статистика грандів є плюс-мінус рівною. У Реала є навіть козир – нападник Гонсало Гарсія, дебютувавши за основу "бланкос" на клубному Мундіалі, забив аж чотири голи. Він є найкращим бомбардиром турніру, а преса порівнює 21-річного форварда з легендарним Раулем.

Також слід відзначити Трента Александера-Арнольда, у якого аже два асисти за новий клуб. Окрім цього, англієць брав важливу участь у кількох гольових атаках. Ліворуч же виділяється молодий Фран Гарсія, який не відстає за гольовими передачами – хоча в обороні припускається відчутних помилок.

Fran Garcia's action trace vs. Dortmund. pic.twitter.com/aHACjxGClR — Managing Madrid (@managingmadrid) July 5, 2025

Втім, у грі без м'яча на чужій половині Париж і Мадрид неспівставні. Як і в часи Карло Анчелотті, Реал пасе задніх у цьому аспекті – за кількістю спроб високого тиску "бланкос" аж сьомі на КЧС-2025, а за інтенсивністю колектив тримається двадцятим. І це при тому, що Кіліан Мбаппе виходив лишень на заміну після 60-х хвилин (вперше він зіграв у 1/8 фіналу), а Вінісіуса колись називали машиною пресингу.

На власній половині Реал теж забагато дозволяє. Підопічні Хабі Алонсо допустили 5,65 очікуваних голів без урахування пенальті, що дорівнює тринадцятій позиції на КЧС-2025 – У ПСЖ показник вдвічі менший. Із 11-метровими ж оборона "королівського клубу" входить у топ-8 найгірших. Сьогодні їй ще й новачок Хьойсен не допоможе, адже він привіз пенальті з Борусією, заробивши пряму червону.

? RED CARD – HUIJSEN SENT OFF!



Penalty to Borussia Dortmund after the foul — Real Madrid down to 10!

Huge moment late in the match. ️ pic.twitter.com/yZQDI45nz9 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Звісно, зі статистикою на короткотривалих турнірах слід бути вкрай обережним. Вибірка вкрай низька, у календарі були слабкі суперники, а тренери грандів в принципі стараються берегти сили. Матч із Дортмундом показав, що у вирішальних стадіях Реал готовий додавати.

З іншого боку, цифри підтверджу.nm відчуття та аналітику експертів – мадридці дуже сильні в атаці, але сирі в організаційному плані. Наприклад, Хабі Алонсо по ходу Клубного ЧС-2025 пробує використовувати Трента в ролі фальшивого фулбека, що сприяє розвитку позиційних атак, але не завжди працює на баланс у захисті. Цим здорово користувався Аль-Хіляль:

У матчі проти Ювентуса використовувалась інша модель – з перевантаженням центру й створенням простору на флангах (зокрема, на правому). Спрацювало значно цікавіше, але це – лишень перші "проби пера".

Можливо, саме тому преса й букмекери не вірять у вихід Реала до фіналу. ПСЖ на його тлі здається занадто потужним. Спогади про феноменальний весняний футбол ще занадто свіжі, але чи був Париж таким же потужним влітку?

Команда явно берегла сили до важливіших матчів. Підопічні Луїса Енріке навіть мали поразку від Ботафого в групі (0:1), причому поступившись по грі – команда створила мало. Коуч французів заявив, що ніхто не захищався проти ПСЖ настільки круто. Інші поєдинки пройшли краще, однак звична магія вмикалась лишень тоді, коли це було потрібно.

А статистика у тріумфатора ЛЧ крута. За атакувальними показниками ПСЖ входить у топ-3, трішечки поступаючись Манчестер Сіті та Баварії. У мюнхенців були 10:0 з аматорами, а "містяни" громили Аль-Ахлі 6:0 – парижани ж не стали добивати Інтер Маямі після 4:0 у першому таймі (чого не скажеш про винос Атлетіко, 4:0). І це при тому, що Дембеле вперше зіграв аж у чвертьфіналі, з'явившись на 65-й хвилині.

За ефективністю білд-апу й кількістю комбінацій на 10+ пасів ПСЖ лідирує з відривом, а в пресингу кращою на Клубному чемпіонаті світу-2025 була тільки Баварія. За гостротою допущених ударів по власних воротах тріумфатори ЛЧ теж найсильніші. У організаційному плані теж нічого не змінилось – усі механізми працюють, як годинник.

#PSG in possession exploiting a man oriented defense vs #BayernMunich



- Starting shape 4-3-3

- CDM drops between CBs to face forward

- Disgonal blindside movement to be free in the half space



Made with @LiveTagPro

pic.twitter.com/EjM8ltHKbC — Modern Football Analyst (@VideosModern) July 6, 2025

Поєдинок проти Баварії у чвертьфіналі став найважчим для підопічних Луїса Енріке, що й не дивно. Чи може він тривожити французьких фанів? Навряд чи – ПСЖ домінував у перші 25 хвилин, контролював гру по перерві та створив пристойну кількість моментів, працюючи від своїх чеснот. Певні проблеми виникали в обороні, адже німці непогано забігали за спини захисникам.

От тільки це тривало недовго, а моменти Баварії не мали систематичного характеру. Винятком можуть слугувати хіба що кроси й стандарти, з яких "рекордмайстер" забивав двічі – але ПСЖ двічі ловив суперника в офсайд. І все одно сигнал неприємний, враховуючи класну гру Гонсало Гарсії в зонах завершення.

Gonzalo Garcia's goal catalogue at the Club World Cup, under Xabi Alonso.



This kid is a born striker.



pic.twitter.com/JYzULTZg4J — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) July 5, 2025

Тим паче, що сьогодні не зіграє Пачо – основний центрбек отримав вилучення за грубий фол у чвертьфіналі. На дискваліфікацію нарвався і Лукас Ернандес, який примудрився залишити ПСЖ вдев'ятьох проти Баварії за рахунку 0:1. Це має збуджувати Мбаппе, для якого зустріч стане особливо принциповою. Можна не сумніватись, що Хабі Алонсо випустить його в основі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мукієле – Алаба, Ендрік, Менді

Дискваліфіковані: Пачо, Л. Ернандес – Хьойсен

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Хвіча

Реал Мадрид: Куртуа – Александер-Арнольд, Рюдігер, Асенсіо, Фран Гарсія – Вальверде, Чуамені, Беллінгем – Гюлер, Мбаппе, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – перемога ПСЖ

Битва за фінал обіцяє бути яскравою. Реал ніколи не знав поразок у матчах Клубного чемпіонату світу. ПСЖ, своєю чергою, виграв чотири останніх гри на виліт із сумарним рахунком 14:0 – втім, останні два протистояння з "вершковими" у плей-офф ЛЧ парижани програли.

Але історія залишається історією, а прямо зараз Париж виглядає сильнішим за Мадрид. За всіма показниками французи кращі або йдуть на рівних, а в організаційному плані "вершкові" ще не готові тягатись з переможцем Ліги чемпіонів. У "королівського клубу" вже були протистояння з колективом, який потужно пресингує й сильно захищається – проти Арсенала. Результат усі пам'ятають.

Суперкомп'ютер Opta теж не вірить у команду Хабі Алонсо. На її перемогу дають тільки 22% ймовірності. Суто на папері здається, що до фіналу пройде ПСЖ.

