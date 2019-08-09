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ПСЖ проти всіх, безліч дербі та сотні талантів і зірок майбутнього – Ліга 1 стартує ефектним промо

12:29 387 Читать на русском
ПСЖ проти всіх, безліч дербі та сотні талантів і зірок майбутнього – Ліга 1 стартує ефектним промо
ПСЖ проти всіх, безліч дербі та сотні талантів і зірок майбутнього – Ліга 1 стартує ефектним промо

Французька Ліга 1 першою із топ-5 європейських чемпіонатів виходить на старт нового сезону.

 

Сезон 2019/20 у вищому дивізіоні Франції стартує у п'ятницю, 9 серпня.

Гуркюфф-старший очолив Нант

Дебют повинен бути яскравим. У першому ж матчі силами поміряються місцеві гранди. На культовому стадіоні Луї II Монако, що прагне реабілітуватися за провальний попередній сезон, поміряється силами з Ліоном. "Ткачі" попередню кампанію завершили третіми й хочуть замахнутися на більше в новому футбольному році.

Джерело: MEGOGO
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