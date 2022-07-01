ПСЖ змушений думати, що робити з Неймаром, який тепер має право ще довше затриматися в клубі.

Сьогодні контракт бразильця автоматично продовжився до літа 2027 року, стверджує L’Equipe.

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Сторони уклали чинну угоду у травні минулого року. Тоді публічно повідомили, що вона розрахована до 2025-го, проте насправді був передбачений пункт пролонгації. Саме він і активувався 1 липня 2022-го.

За рік статус Неймара сильно змінився. Якщо раніше президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вважав форварда одним з центрів проекту, то зараз охоче здихається найдорожчого гравця світу. Батьку Нея вже повідомили про намір знайти нову команду, але наразі черги за 30-річним бразильцем немає.

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