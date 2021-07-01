Колишній оборонець Реала Серхіо Рамос все ближчий до переходу в ПСЖ.

Переговори ПСЖ із Рамосом перебувають на просунутій стадії, повідомляє ESPN. Зазначимо, що контракт захисника із Реалом добіг кінця вчора, 30 червня, тому Серхіо перебуває у статусі вільного агента.

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Іспанець дістанеться парижанам безплатно, якщо сторони домовляться щодо умов контракту. Раніше Рамос пропонував свої послуги Мілану, але озвучив захмарні фінансові вимоги: 20 млн євро як бонус за підписання та 15 млн євро за кожен рік у новому клубі.

Нагадаємо, іспанець так і не продовжив контракт із Реалом та покинув клуб на правах вільного агента. За 16 років у мадридському гранді Серхіо Рамос провів 671 матч, у яких відзначився 101 голом та 40 асистами. В його активі 23 трофеї у футболці Реала.

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