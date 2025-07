ПСЖ класно почав, але забракло точності в завершенні

У найбільш статусному чвертьфіналі Клубного ЧС експерти очікували на перевагу ПСЖ в динаміці. Французи на попередній стадії відпочили з Інтером Маямі (2:0), в той час як Баварія намучилась з Фламенго (4:2). Крім того, мюнхенці після розгрому аматорів з Окленда не провела жодного "сухого" матчу.

У першій 25-хвилинці прогнози справджувались. Париж був явно швидшим та ініціативнішим. Крім того, підопічні Луїса Енріке вмикали дуже інтенсивний пресинг і контрпресинг.

LA PRESIÓN DEL PSG NO TIENE SENTIDO. ACHRAF HAKIMI PRESIONANDO A LOS CENTRALES DEL BAYERN @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbewndX | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/P6nBs8kUHn — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Вже на 3-й хвилині такий футбол вилився у момент Дуе – Хвіча виборов м'яч у боротьбі для Дезіре, а той вгатив метрів з 22-х. Трохи неточно!

3' Close! Désiré Doué fires just wide as @PSG_English have the first chance of #PSGBAY pic.twitter.com/nrrmu4nvvt — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Також варто відзначити фірмову для ПСЖ історію з позиційними ротаціями та вбивчими фулбеками. Так на 19-й хвилині виник другий момент ПСЖ. Барколя протягнув м'яч з правого флангу в центр і знайшов Дуе, а Дезре різко перевів у вільну зону на правий фланг – там у прорив побіг Хакімі. Все завершилось прострілом на дальню стійку під удар Хвічі, однак грузин пробив у зовнішній бік сітки.

18' Lightning-quick break for PSG but Kvara only finds the side netting! #PSGBAY pic.twitter.com/JNZ35gyaOd — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Ще за три хвилини Хвіча отримав передачу на хід і скинув м'яч на лінію штрафного. Туди прибіг Фабіан Руїс, який без опіки вистрілив у дотик – вище воріт!

Голкіпери – MVP першого тайму

Баварія до того часу не тривожила оборону ПСЖ, однак поступово гру вдалося вирівняти. Вже на 30-х хвилинах за володінням м'ячем було 43% проти 42%. Що найбільш важливо, у парижан впав темп, в мюнхенці стали створювати моменти.

Вони мали забивати на 27-й хвилині в ході затяжної атаки із проникним пасом на правий край штрафного – звідти пробивав Олісе. Майкл цілив у дальню дев'ятку, але Доннарумма врятував ПСЖ!

Із цього епізоду стартувало голкіперське шоу. Всього через 5 хвилин рятувати довелося Ноєру. Кварацхелія отримав діагональ на лівий фланг, легко обіграв Упамекано в штрафному та вийшов віч-на-віч під гострим кутом.

Грузинський вінгер спробував закрутити в дальній кут. Мануель же широко розставив ноги й руки, парирувавши постріл Хвічі! А потім ще й видряпавши м'яч з-під ніг своїх і чужих, не давши зіграти на добиванні. Суперсейв! До речі, цей момент став останнім для ПСЖ в першому таймі.

CON LA MANO

CON EL PIE

CON LA SEGUNDA JUGADA

CON LO QUE HAGA FALTA



EL MURO DE MANUEL NEUER. ¡QUÉ BARBARIDAD! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/vhTQitwl4J — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

А от Баварія набирала оберти. На 38-й хвилині німці змарнували справжній гольовий шанс Коман двічі розхитав Невеша й подав з лівого флангу, а Кейн замкнув головою з лінії воротарського. М'яч пройшов над поперечкою!

LO DE COMAN YÉNDOSE HASTA DE SU SOMBRA ES TREMENDO @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/v7tTTgEM8d — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

На 40-й же хвилині Кінгслі знайшов Павловіча в центрі поля, а той вирізав фантастичну закидушку під вихід Мусіали віч-на-віч. Джамал пробив у правий нижній, однак Доннарумма врятував Париж!

На 1-й компенсованій хвилині справа дійшла і до взяття воріт. Олісе виконав подачу зі стандарту точно на голову Упамекано, а француз потужним ударом головою вколотив сферу в сітку. От тільки лайнсмен помітив офсайд, тож рахунок не змінився.

Прямо перед перервою Джіджі остаточно виграв боротьбу з Ноєром за статус головного персонажу тайму. Італієць пішов видряпувати м'яч з-під ніг Мусіала в штрафному, хоча сфера виходила за межі поля – а Пачо не підпускав Джамала. У підсумку Доннарумма звалив німця.

Здалося, що Ентоні Тейлор зараз призначить пенальті, однак ситуація виявилась значно гіршою. 11-метровий не призначили, а Мусіала винесли на ношах. Хавбек зазнав моторошної травми гомілкостопу. Замість нього вийшов Гнабрі.

Це була не перша кадрова втрата "рекордмайстера" у чвертьфіналі. Ще в середині першого тайму через пошкодження довелося замінити Станішіча.

У рівному другому таймі Баварія більше помилялась. ПСЖ карав

Великої кількості моментів по перерві вболівальники не побачили. Команди діяли на рівних, нейтралізуючи одна одну. Варто відзначити фізичну готовність мюнхенців, хоча експерти очікували на проблеми в цьому аспекті. Чого тільки коштує ривок 31-річного Кейна в оборону з відбиранням у Мендеша на 73-й хвилині.

73' Harry KANE -- incredible tackle on Mendes! pic.twitter.com/bTKCtwBjNS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Також пригадується гольовий момент на 65-й хвилині. Гнабрі зачепився за винос від Ноєра та скинув м'яч праворуч, а технічний Олісе влетів на правий край штрафного і потужно пробив. Над поперечкою! За кілька хвилин до цього він же зміщувався з флангу й стріляв низом, але по центру – без проблем для Доннарумми.

На жаль для фанів "рекордмайстера", ці моменти стали найгострішими для німців у другому таймі. Що найбільш важливо, підопічні Венсана Компані стали припускатись грубших помилок в обороні. Вони мали пропускати вже на 49-й хвилині внаслідок розрізного пасу Хвічі – Барколя вийшов віч-на-віч з Ноєром, однак Мануель виграв дуель у Бредлі.

49' Are you kidding me? Neuer stands tall again -- both 'keepers playing out of their skins this afternoon! pic.twitter.com/TfzEufZGgj — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

На 65-й же Дуе легко обіграв Лаймера на фланзі та прострілив на дальню стійку, однак Барколя не встиг до м'яча. Значно небезпечнішим виявився епізод на 74-й хвилині, коли обрізався Ноєр – тут спрацював пресинг від Дембеле, якого випустили на 70-й, однак для Ману такі помилки неприпустимі. Французи відверто пробачили легенду.

74' HUGE letoff for Bayern as PSG fire wide after a Neuer mistake! pic.twitter.com/pdffsYBqef — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Зрештою, на 78-й хвилині ПСЖ відкрив рахунок. Кейн підхопив м'яч у центрі й спробував пройти вперед на дриблінгу, однак Невеш легко обікрав Харрі – і запустив фатальну контратаку. У її завершенні Жоау обігрався з Хакімі на правому фланзі й викотив пас на кут штрафного. Дуе прийняв його, зробив крок у центр і вгатив під ближню стійку. Ноєр навіть не рухався... 1:0!

¡DOUÉ SE DISFRAZÓ DE FRANCOTIRADOR Y NEUER SE RESBALÓ EN EL PEOR MOMENTO!



¡QUÉ GOLAZO DEL PSG! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/lc2Iue2h2l — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

ПСЖ зробив усе для камбеку Баварії, але Мюнхен не впорався

Венсан Компані миттєво кинув у бій Горецку та Мюллера. Вони з'явились на 80-й хвилині, а вже на 85-й заміна спрацювала. Центрбек Пачо в центрі поля заїхав прямою ногою в Горецку, отримавши пряму червону! ПСЖ залишився у меншості.

Ще через дві хвилини Кейн забив гол у ворота парижан, замкнувши ефектну закидушку від Упамекано, однак щастя тривало недовго. Лайнсмен помітив офсайд. Рахунок не змінився.

87' Harry Kane thought he had an equalizer for Bayern but the flag is up! pic.twitter.com/nFSMO9pfj6 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ПСЖ вирішив полегшити завдання німцям. На 2-й компенсованій французи залишились вдев'ятьох – це Лукас Ернандес отримав пряме вилучення за відмашку ліктем в обличчя Рафі Геррейру. Втім, замість камбеку при грі 11 на 9 Баварія отримала другий гол.

Хакімі на 7-й компенсованій накрутив усю оборону мюнхенців і викотив пас під удар найкращому бомбардиру 2025 року. Дембеле не схибив, метрів з 12-ти вгативши у дальній кут – 2:0!

HAKIMI SE DISFRAZÓ DE MESSI



QUÉ SALVAJADA DE JUGADA PARA REGALARLE LA ASISTENCIA A DEMBÉLÉ@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/bSHRroYTAk — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Дембеле відсвяткував гол, присівши газон і ніби граючи на джойстику. Це було фірмовим святкуванням Діогу Жоти...

Ousmane Dembele doing Diogo Jota’s celebration.



I’m crying again pic.twitter.com/ULndUXDuYj — Fede (@lfc_fede) July 5, 2025

ПСЖ не зупинився у своїй жазі до допомоги Баварії. Вже на останніх секундах Доннарумма помилився на виході й влаштував паніку. У спробі винести м'яч Мендеш зачепив голову Мюллера, високо піднявши ногу – Ентоні Тейлор свиснув пенальті!

Втім, і тут німцям не пощастило. На відеоповторі помітили, що Нуну зіграв у м'яч. 11-метровий скасували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ. Підопічні Луїса Енріке виходять у півфінал Клубного чемпіонату світу-2025, де зіграють з тріумфатором матчу Реал – Борусія.

