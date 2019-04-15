ПСЖ пропустив 5 м'ячів у Лізі 1 вперше в XXI столітті

Парі Сен-Жермен зазнав нищівної поразки від Лілля (1:5) у 32-му турі французької Ліги 1 і встановив неприємне досягнення.

Парижани вперше в цьому столітті пропустили 5 м'ячів в одному матчі чемпіонату Франції. Про це повідомляє Opta Sports.

Лілль знищив ПСЖ – чемпіонство парижан знову відкладається

Востаннє подібне траплялося із ПСЖ у грудні 2000 року. Тоді столичний гранд із рахунком 1:5 поступився Седану.

Відзначимо, що до перерви рахунок був нічийним – 1:1. Проте, Парі Сен-Жермен через травми втратив Тьягу Сілву та Томаса Меньє, а Хуан Бернат отримав пряму червону картку на 36-й хвилині. У другому таймі Лілль забив 4 м'ячі й відклав дострокове чемпіонство парижан.