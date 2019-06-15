ПСЖ пропонує Де Лігту космічну зарплату

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт може отримувати неймовірну зарплату у ПСЖ.

Маттейс Де Лігт має великі шанси на перехід у ПСЖ. За інформацією Daily Mail, французи пропонують футболісту довготривалий контракт із зарплатою 11 млн фунтів на рік.

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Сам захисник наразі обирає між Барселоною, куди перейшов Френкі Де Йонг, та паризьким клубом.

Після фіналу Ліги націй, у якому Португалія мінімально перемогла Нідерланди, Кріштіану Роналду запитав Де Лігта про його бажання перейти в Ювентус.

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