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ПСЖ пропонує Де Лігту космічну зарплату

09:48 181 Читать на русском
ПСЖ пропонує Де Лігту космічну зарплату
Маттейс Де Лігт / соцмережі

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт може отримувати неймовірну зарплату у ПСЖ.

Маттейс Де Лігт має великі шанси на перехід у ПСЖ. За інформацією Daily Mail, французи пропонують футболісту довготривалий контракт із зарплатою 11 млн фунтів на рік.

Райола спростував чутки про перехід Де Лігта в ПСЖ

Сам захисник наразі обирає між Барселоною, куди перейшов Френкі Де Йонг, та паризьким клубом.

Після фіналу Ліги націй, у якому Португалія мінімально перемогла Нідерланди, Кріштіану Роналду запитав Де Лігта про його бажання перейти в Ювентус.

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