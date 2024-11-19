"Я б сказав, що зараз він є найвирішальнішим гравцем. Давайте подивимося, говорити про 17-річного хлопця як про найкращого в світі, я думаю, це не добре для нього. Для нас – так, думати, що ми маємо найкращого в світі, я вважаю, це приємно.

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Цей рік для нас був... не скажу, що як лотерея, але це дійсно був рік, коли Мбаппе вирішив перейти до Мадрида, що стало своєрідною вишенькою на торті для чемпіонської команди. І раптом з'являється юний хлопець, який виграє Євро і за короткий час стає світовим феноменом.

Тепер ми опиняємося в лізі, яка спочатку була асоційована з Мбаппе, і ось вже 17-річний хлопець починає грати з таким задоволенням, що вражає. Те, що може робити Вінісіус, може робити і Мбаппе – гравці з неймовірною швидкістю та якістю. Те, що показує Ламін, нагадує те, що ми бачили у Мессі, щось особливе. Чи може він бути найкращим у світі? Так, але важливо зберігати спокій

Президент вже казав, що була пропозиція на 250 мільйонів, яку він відхилив і ніколи її не розглядав. Це була пропозиція з Франції (Масіп дав зрозуміти, що це був ПСЖ, – прим.). Ну, коли у вас є гроші і можливість заплатити, то ви можете спробувати підписати будь-кого", – сказав Масіп у інтервʼю El Chiringuito.

"La LIGA de MBAPPÉ es ahora la LIGA de LAMINE YAMAL".



Enric Masip saca pecho de Yamal con @jpedrerol en 'El Cafelito'. pic.twitter.com/V6Lpe1sPkL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 19, 2024

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