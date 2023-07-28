Товариська зустріч

Сересо Осака – ПСЖ – 3:2

Голи: Кру, 22, Кітано, 67, Кагава, 79 – Екітіке, 17, Вітінья, 49

ПСЖ продовжує своє турне по Японії. Новим суперником французького клубу стала команда Сересо Осака, яка в минулому сезоні посіла п'яту сходинку у своєму чемпіонаті.

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Луїс Енріке вирішив випустити в обороні з перших хвилин тріо Данілу, Маркіньос, Шкріньяр, та Уго Екітіке в атаці. На лаві запасних залишись Марко Верратті, Лукас Ернандес і Неймар. Екітіке відкрив рахунок вже на 17 хвилині, спритно вискочивши з-за спин захисників Сересо. Довго втримувати перевагу в матчі ПСЖ не зміг через непорозуміння в обороні Данілу та Шкріняра. Помилки захисників дозволили супернику через п'ять хвилин зрівняти рахунок.

По перерві вболівальники побачили кілька голів. Спочатку Вітінья вивів ПСЖ вперед, але знову помилки в обороні парижан призвели до гола, який записав у свій актив Кітано. Крапку в матчі поставив екс-хавбек Манчестер Юнайтед та Борусії Д Кагава. Розкішним ударом він приніс перемогу своїй команді.