ПСЖ поступився Ліону (0:1) у 29 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Найкращу нагоду забити мав Ляказетт, але наприкінці першого тайму не реалізував пенальті, який сам і заробив. За Доннарумму зіграла стійка.

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Але на 56 хвилині Ліон досягнув бажаного. Баркола успішно пробив у протихід кіперу. Парижани нічим серйозним не відповіли й зазнали вже 8 поразки у 18 матчах 2023 року. Це найгірший показник з 2001-го.