ПСЖ продовжує знущатися з Мбаппе – стосунки між гравцем і клубом остаточно зіпсовані
Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує терпіти приниження від свого клубу.
Зникнення зображення Кіліана Мбаппе з обкладинки сторінки зі складом на офіційному сайті ПСЖ було першою ластівкою. Однак паризький клуб цим не обмежився.
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Як інформує El Golazo de Gol, в офіційному магазині столичного французького клубу більше не можна придбати футболки з прізвищем Мбаппе. Крім цього, ПСЖ зняв зображення Мбаппе зі свого домашнього стадіону Парк де Пренс.
Нагадаємо, що Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ – угода між клубом і гравцем діє до літа 2024 року. Француз сподівається покинути стан парижан через рік на правах вільного агента.