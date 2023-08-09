Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує терпіти приниження від свого клубу.

Зникнення зображення Кіліана Мбаппе з обкладинки сторінки зі складом на офіційному сайті ПСЖ було першою ластівкою. Однак паризький клуб цим не обмежився.

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Як інформує El Golazo de Gol, в офіційному магазині столичного французького клубу більше не можна придбати футболки з прізвищем Мбаппе. Крім цього, ПСЖ зняв зображення Мбаппе зі свого домашнього стадіону Парк де Пренс.

Нагадаємо, що Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ – угода між клубом і гравцем діє до літа 2024 року. Француз сподівається покинути стан парижан через рік на правах вільного агента.

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