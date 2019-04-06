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ПСЖ продовжує війну з Рабйо – клуб оштрафував гравця за "лайк" в Instagram

19:33 436 Читать на русском
ПСЖ продовжує війну з Рабйо – клуб оштрафував гравця за "лайк" в Instagram
Адріен Рабйо / фото: ФК ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо отримав чергове покарання від клубу. Футболіст оштрафований на тижневу зарплату.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 90+4’
2’ Ромелу Лукаку
12’ Хуан Бернат
30’ Ромелу Лукаку
90+4’ Маркус Рашфорд

ПСЖ оштрафував Адріена Рабйо на тижневу зарплату. Причиною став пост в Instagram Патріса Евра, який радів невдачі ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед. Рабйо мав необережність "лайкнути" даний пост, що не залишилось без уваги керівництва клубу, повідомляє RMC Sport.

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Рабйо має право оскаржити дане покарання, проте наразі не зробив цього. До слова, раніше ПСЖ відсторонив хавбека від основної команди. Нагадаємо, півзахисник відмовляється продовжувати контракт з клубом та вже влітку стане вільним агентом.

До слова, вчора з'явилася інформація, що Рабйо близький до переходу в Реал, проте мадридці не підтвердили домовленість з 24-річним французом.

Теги
Патріс Евра Патріс Евра Адріен Рабйо Адріен Рабйо ПСЖ ПСЖ Франція ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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