ПСЖ продовжує війну з Рабйо – клуб оштрафував гравця за "лайк" в Instagram

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо отримав чергове покарання від клубу. Футболіст оштрафований на тижневу зарплату.

ПСЖ оштрафував Адріена Рабйо на тижневу зарплату. Причиною став пост в Instagram Патріса Евра, який радів невдачі ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед. Рабйо мав необережність "лайкнути" даний пост, що не залишилось без уваги керівництва клубу, повідомляє RMC Sport.

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Рабйо має право оскаржити дане покарання, проте наразі не зробив цього. До слова, раніше ПСЖ відсторонив хавбека від основної команди. Нагадаємо, півзахисник відмовляється продовжувати контракт з клубом та вже влітку стане вільним агентом.

До слова, вчора з'явилася інформація, що Рабйо близький до переходу в Реал, проте мадридці не підтвердили домовленість з 24-річним французом.