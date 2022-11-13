ПСЖ пішов на перерву з позитивом, розгромивши Осер у матчі 15-го туру Ліги 1. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 15-й тур

ПСЖ – Осер – 5:0

Голи: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакімі, 57, Санчеш, 81, Екітіке, 84

Парижани відкрили рахунок вже на 11 хвилині. Класна комбінація за участі Хакімі, Мессі та Нуну Мендеша завершилась голом Мбаппе. Гол могли скасувати, адже в епізоді до цього Неймар влучив м'ячем в руку, але арбітри зарахували взяття воріт.

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В другому таймі Нуну Мендеш віддав ще одну результативну передачу, прорвавшись у штрафний та віддавши в центр – Солер головою переправив м'яч у ворота. Ще через 6 хвилин Хакімі зробив рахунок розгромним, реалізувавши вихід віч-на-віч після передачі Солера. А наприкінці гри Санчеш та Екітіке (перед своїм голом асистував португальцю) поставили масну крапку в зустрічі.

Таким чином, ПСЖ набрав 41 очко та зберіг відрив від другого місця у 5 пунктів, а Осер з 13 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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