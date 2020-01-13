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ПСЖ продовжив контракт з Маркіньйосом – на бразильця претендували Манчестер Сіті та Реал

13 січня 21:06 1069 Читать на русском
ПСЖ продовжив контракт з Маркіньйосом – на бразильця претендували Манчестер Сіті та Реал
Маркіньйос / Фото ФК ПСЖ

Оборонець ПСЖ Маркіньйос продовжить захищати кольори паризького клубу.

ПСЖ домовився з Маркіньйосом щодо продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий контракт між бразильцем та парижанами діє до літа 2024 року. Про інші деталі угоди не повідомляється. Нагадаємо, 25-річний захисник приєднався до ПСЖ у 2013-му, перейшовши з Роми.

За інформацією ЗМІ, останнім часом до послуг гравця проявляли інтерес Реал та Манчестер Сіті.

В поточному сезоні Ліги 1 Маркіньйос провів 16 матчів, в яких відзначився голом.

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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Маркіньйос Маркіньйос
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