ПСЖ продовжив контракт з Маркіньйосом – на бразильця претендували Манчестер Сіті та Реал

Оборонець ПСЖ Маркіньйос продовжить захищати кольори паризького клубу.

ПСЖ домовився з Маркіньйосом щодо продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мбаппе не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ

Новий контракт між бразильцем та парижанами діє до літа 2024 року. Про інші деталі угоди не повідомляється. Нагадаємо, 25-річний захисник приєднався до ПСЖ у 2013-му, перейшовши з Роми.

За інформацією ЗМІ, останнім часом до послуг гравця проявляли інтерес Реал та Манчестер Сіті.

В поточному сезоні Ліги 1 Маркіньйос провів 16 матчів, в яких відзначився голом.

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