Марко Верратті продовжив контракт з ПСЖ до літа 2026 року.

Основний півзахисник ПСЖ та збірної Італії продовжив контракт із паризьким клубом до 30 червня 2026 року. Про це повідомляє офіційний сайт парижан. Термін попередньої угоди італійця з ПСЖ діяв до літа 2024 року.

Екс-директор ПСЖ не давав інтерв'ю, щоб не "затьмарювати" Аль-Хелаїфі, – джерело

Верратті приєднався до ПСЖ у липні 2012 року після того, як виграв італійську Серію В у складі Пескари. За 10 сезонів у Парижі Марко провів 398 офіційних матчів, у яких забив 11 голів та оформив 48 гольових передач.

Верратті є другим гравцем в історії клубу за кількістю зіграних матчів після Жан-Марка Пілорже (435). Проте за кількістю виграних чемпіонських титулів (8) Верратті немає рівних.

Загалом Верратті виграв у Парижі 29 клубних трофеїв.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом