Лондонці на своєму офіційному сайті підтвердили перехід захисника Тільйо Керера з ПСЖ. Гравець отримав футболку з номером 24 і контракт за схемою 4+2 роки.

Півфіналіст Ліги чемпіонів перейшов у середняк АПЛ за 18 мільйонів євро

ЗМІ додають, що сума трансферу склала 12 млн євро, також передбачені бонуси. 4 роки тому ПСЖ віддав Шальке за Керера 37 млн євро. Захисник збірної Німеччини відіграв у столиці Франції 128 матчів, оформивши 4 голи та 4 асисти.

Додамо, що Керер став вже шостим новачком Вест Хема у міжсезоння, але наразі це не сприяє хорошим результатам – поразки від Ман Сіті (0:2) та Ноттінгем Форест (0:1) на старті АПЛ.

Ноттінгем Форест мінімально переграв Вест Хем, здобувши першу за 23 роки перемогу в АПЛ