У четвер, 7 грудня, ПСЖ оголосив, що інвестиційна компанія Arctos Partners придбала частку акцій клубу. Як інформує офіційний сайт паризького клубу, угоду укладено з компанією Qatar Sports Investments, що володіє контрольним пакетом.

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"Інвестиції Arctos будуть спрямовані на розвиток діяльності ПСЖ і підтримку стратегічних ініціатив клубу у сфері нерухомості, особливо тих, що пов'язані з його стадіоном і майбутніми етапами розвитку тренувального центру ПСЖ у Пуассі, передмісті Парижа", – сказано в заяві.

Згідно з AS, Arctos Partners купила близько 15% акцій парижан. За міноритарну частку інвестори заплатили близько 600 млн євро.

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