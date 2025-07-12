Згідно з повідомленням L'Équipe, ПСЖ вирішив призупинити будь-які перемовини з Борнмутом щодо переходу Ілля Забарного, оскільки вони зайшли в глухий кут.

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"Вишні" досі вимагають близько 70 мільйонів євро. Ці фінансові вимоги парижани не готові задовольнити. Крім того, Луїш Кампуш стежить, щоб клуб вписався у правила фінансового фейр-плей.

ПСЖ вже дійшов до фіналу Клубного ЧС і отримає гарантовано 90 мільйонів євро призових. Якщо столичний клуб здобуде перемогу над Челсі, ця сума збільшиться ще на 33,9 млн і може змусити клуб переглянути свою позицію щодо придбання українського захисника.

Нагадаємо, Ілля Забарний у минулому сезоні 22-річний Забарний провів за Борнмут 39 матчів та відзначився однією результативною передачею.

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