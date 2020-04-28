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ПСЖ приєднався до боротьби за ключового хавбека Атлетіко

28 квітня 10:02 252 Читать на русском
ПСЖ приєднався до боротьби за ключового хавбека Атлетіко
Коке, Партей і Сауль / Marca

Коло претендентів на півзахисника Атлетіко Томаса Партея стає дедалі більшим.

Французький ПСЖ став у чергу за гравцем збірної Гани, інформує RMCSport.

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Спортивний директор парижан Леонардо хоче підсилити відразу кілька позицій, і центр півзахисту є пріоритетом. Партей виглядає цілком вигідним варіантом, оскільки в його контракті з Атлетіко прописана скромна клаусула – 50 млн євро. "Матрацники" сподіваються продовжити угоду, яка закінчується через два роки.

Додамо, що Партей, за яким також полюють Інтер, Ювентус та Арсенал, в нинішньому сезоні зіграв 32 матчі, записавши собі в актив 3 голи та один асист.

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