Навколо головного тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно шириться все більше чуток.

Скандальна заміна Ліонеля Мессі в матчі з Ліоном може дорого коштувати аргентинському фахівцеві. Парижани вже нібито приглядаються до кандидатів, які могли б очолити команду.

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Іспанське шоу El Chiringuito повідомило, що ПСЖ думає над запрошенням Зінедіна Зідана, якщо Почеттіно таки звільнять. Одна французька преса (зокрема RMCSport) називає такий варіант фантастичним. Зазначається, що екс-наставник Реала не планує повертатися до роботи до 2022 року і думає виключно про збірну Франції.

До слова, у нинішньому сезоні ПСЖ виграв усі матчі в рамках Ліги 1, але стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї проти Брюгге та програв Суперкубок Франції Ліллю.

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