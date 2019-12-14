ПСЖ приготував кругленьку суму за Ікарді – на заваді гучного трансферу може стати дружина гравця

Мауро Ікарді та Ванда Нара / Фото з відкритих джерел

ПСЖ має намір викупити контракт аргентинського форварда у Інтера найближчим часом.

Ванда Нара, яка одночасно виконує функції агента та дружини Мауро Ікарді, може завадити трансферу нападника в ПСЖ, повідомляє Tuttosport.

"Мені сумно через Кавані", – Тухель висловив співчуття уругвайцю, який став жертвою розкішної гри Ікарді

Парижани приготували за форварда Інтера 70 млн євро та вже взимку хочуть викупити футболіста, але дружина аргентинця не в захваті від повноцінного переїзду у Францію. Нагадаємо, з вересня Мауро захищає кольори ПСЖ на правах оренди, контракт нападника належить Інтеру.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Ікарді провів 9 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Зінченко готовий увірватися на кризовий Арсенал, серйозна перевірка для Реала і Барси перед Класіко – анонс євровікенду