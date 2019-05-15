ПСЖ приготував 50 млн євро на Доннарумму – повернення трансферної саги

Французький Парі Сен-Жермен відновив інтерес до голкіпера італійського Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

Парижани готові вийти на "россонері" з пропозицію про трансфер 20-річного воротаря влітку, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, якщо Мілан не потрапить до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону, то змушений буде продавати своїх лідерів. Причина – необхідність відповідати фінансовому fair-play. Цим фактом і може скористатися ПСЖ. Агент Доннарумми, одіозний Міно Райола має хороші взаємини з босами обох клубів, тому спробує організувати перехід, який так і не відбувся рік тому.

Французький гранд хоче посилити воротарську лінію, оскільки Джанлуїджі Буффон покине ПСЖ влітку. Конкурентом Джанлуїджі Доннарумми (34 матчі в Серії А цього сезону, 11 – на "нуль") за місце в основі стане Альфонс Ареола.

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