toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ДИНАМО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ презентував нову форму на честь 50-річчя клубу

13:48 - Читать на русском
ПСЖ презентував нову форму на честь 50-річчя клубу
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Парижани продовжують підготовку до наступного сезону.

ПСЖ спільно з відомим брендом Nike розробили нове екіпірування для домашніх поєдинків сезону 2020/21.

З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні"

Форма традиційно виконана у синьо-червоних кольорах та присвячена 50-річчю паризького клубу.

Нагадаємо, керівництво Ліги 1 прийняло рішення достроково завершити розіграш турніру через пандемію. ПСЖ вдалось фінішувати на першій сходинці. Також підопічні Тухеля продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
"В Динамо повний бардак – найслабша команда в історії": Маркевич вважає, що прихід Скрипника не вирішить проблем
07:30
10282
Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Футбольна форма
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
16
хв
Уотфорд
20:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук