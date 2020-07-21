ПСЖ презентував нову форму на честь 50-річчя клубу

Парижани продовжують підготовку до наступного сезону.
ПСЖ спільно з відомим брендом Nike розробили нове екіпірування для домашніх поєдинків сезону 2020/21.
З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні"
Форма традиційно виконана у синьо-червоних кольорах та присвячена 50-річчю паризького клубу.
Нагадаємо, керівництво Ліги 1 прийняло рішення достроково завершити розіграш турніру через пандемію. ПСЖ вдалось фінішувати на першій сходинці. Також підопічні Тухеля продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів.
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