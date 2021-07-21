Парижани презентували другий комплект екіпірування на новий сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мбаппе повідомив ПСЖ, що покине Париж

Основним кольором форми став білий. На грудях і рукавах футболки є дві смуги – темно-синя і рожева. Американці з Nike повністю виготовили комплект із переробленого поліестеру. Натхненням для дизайнера нової виїзної форми стала архітектура постмодернізму початку 70-х – років становлення ПСЖ.

До слова, новий сезон у французькій Лізі 1 розпочнеться у серпні. Натомість 1 серпня парижани зійдуться з Ліллем у боротьбі за Суперкубок Франції.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника





Le @PSG_inside et Nike dévoilent leur nouvelle gamme ???? composée d’une collection Performance et d’une collection Lifestyle.#????????????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021