ПСЖ презентував новий гостьовий комплект – нотка гламуру високого польоту
Французький Парі Сен-Жермен підготував новий варіант виїзної форми на сезон 2021/22.
Парижани презентували другий комплект екіпірування на новий сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Основним кольором форми став білий. На грудях і рукавах футболки є дві смуги – темно-синя і рожева. Американці з Nike повністю виготовили комплект із переробленого поліестеру. Натхненням для дизайнера нової виїзної форми стала архітектура постмодернізму початку 70-х – років становлення ПСЖ.
До слова, новий сезон у французькій Лізі 1 розпочнеться у серпні. Натомість 1 серпня парижани зійдуться з Ліллем у боротьбі за Суперкубок Франції.
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