ПСЖ претендує на Кубо – юна зірка Реала одного разу вже відмовив парижанам

Півзахисник іспанської Мальорки Такефуса Кубо, права на якого належать мадридському Реалу, зацікавив ПСЖ.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо проявляє інтере до півзахисника мадридського Реала Такефусе Кубо, повідомляє AS.

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За інформацією видання, японець відповів відмовою парижанам минулого літа. Тепер же мадридський клуб не продасть його ні за яких умов. Вартість викупу футболіста за контрактом становить 250 млн євро. Повідомляється, що Реал може розглянути лише варіант з орендою, оскільки Кубо може не вистачити місця в заявці "вершкових" на наступний сезон, оскільки в нього немає паспорта ЄС,

До слова, з минулого літа Кубо грає за Мальорку саме на правах оренди. Японський хавбек провів у складі "острів'ян" 28 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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