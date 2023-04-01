Барселона останнім часом все частіше озвучує бажання повернути легендарного Мессі на Камп Ноу, однак свого останнього слова не сказав ПСЖ, за який нині грає аргентинець.

Барселона офіційно підтвердила намір повернути Мессі – клуб готується до трансферу

Парижани хочуть продовжити контракт з Лео за будь-яку ціну, повідомляє Mundo Deportivo. Пролонгувати угоду можуть і більше, ніж на 1 рік. Емір Катару хоче продовжувати насолоджуватись грою Мессі в ПСЖ, який привів до паризького клубу 10 спонсорів.

Попри велике бажання катарських босів Ліонель ще не поставив підпис під новим контрактом з ПСЖ – чинна угода добігає кінця майбутнього літа.

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