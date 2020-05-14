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ПСЖ прагне завадити Ліверпулю підписати зірку Серії А

15:50 398 Читать на русском
ПСЖ прагне завадити Ліверпулю підписати зірку Серії А
Каліду Кулібалі / фото: Наполі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі має високі шанси розпочати наступний сезон в іншій команді.

Сенегалець став трансферною ціллю багатьох топ-клубів Європи, проте найбільший інтерес до гравця проявляють ПСЖ та Ліверпуль, стверджує L'Equipe.

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За інформацією видання, парижани хочуть, щоб Кулібалі став наступником Тьягу Сілви. У капітана парижан завершується контракт, і сторони не впевнені щодо необхідності його продовження. Водночас Ліверпуль вбачає у 28-річному захисникові елітного партнера для Вірджила ван Дейка.

Зазначається, що сам гравець більше схильний прийняти пропозицію мерсисайдців, однак ПСЖ рішуче налаштований поборотися за виконавця, якого президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс оцінює у понад 100 млн євро.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль ПСЖ ПСЖ Франція Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
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