ПСЖ прагне придбати Фабінью взимку, – L’Equipe

Хавбек Ліверпуля Фабінью може повернутись у чемпіонат Франції.

За інформацією L’Equipe, ПСЖ розглядає можливість придбання бразильського хавбека.

Парижани хочуть зміцнити середню лінію команди, яка ослабне через потенційний відхід з команди Рабйо, та планує посилитись Фабінью, який поки не став своїм на Енфілді.

Ліверпуль націлився на Асенсіо – Клопп особисто зацікавлений у трансфері іспанця

Зазначається, що паризький клуб може погодитись і на оренду гравця з подальшим викупом, щоб обійти фінансовий фейр-плей. Перехід може відбутись вже у січні під час трансферного вікна.

Нагадаємо, Фабінью перейшов у Ліверпуль із Монако влітку цього року за 45 млн євро. Раніше повідомлялось, що бразильцем цікавиться Мілан.

ПСЖ та Ліверпуль у смертельній битві, Зінченко очікує на шанс від Гвардіоли – анонс найцікавіших матчів 5 туру ЛЧ