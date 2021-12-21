Неймар, Лайвен Курзава, Колін Дагба, Юліан Дракслер і Хуан Бернат продовжують відновлення від травм. Жоден із них не повернеться на поле до кінця поточного року, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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Бразильський нападник відновлюватиметься ще 4-5 тижнів. Бернат повернеться у загальну групу на початку січня, а Дагба, Дракслер і Курзава будуть готові допомогти команді вже після зимової паузи.

У 2021-му парижани проведуть ще один матч проти Лор'яна. Команда Почеттіно впевнено очолює турнірну таблицю Ліги 1 і вийшла в 1/8 Ліги чемпіонів, де зіграє проти Реала.

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