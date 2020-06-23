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ПСЖ повідомив, що три гравці здали позитивні тести на коронавірус

21:44 - Читать на русском
ПСЖ повідомив, що три гравці здали позитивні тести на коронавірус
ПСЖ повідомив про чотири випадки зараження COVID-19

Французький ПСЖ провів тестування гравців та персоналу перед виходом із карантину.

Чинні чемпіони Франції не уникли зараження COVID-19. Три футболісти та один член персоналу здали позитивні тести, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Імена гравців не називаєються. При цьому парижани наголошують, що всі перехворіли під час карантину, коли не контактували один із одним. Футболісти почуваються добре і готові відновити роботу. Повернення до тренувань ПСЖ запланував на 25 червня.

Нагадаємо, сезон у чемпіонаті Франції завершили достроково. Команду Томаса Тухеля визнали чемпіоном. На момент зупинки Ліги 1 ПСЖ випереджав найближчого переслідувача у турнірній таблиці на 12 очок при грі в запасі.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Головне коронавірус
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