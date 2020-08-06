ПСЖ повідомив новини щодо травмованих перед Аталантою – Мбаппе і Верратті під питанням, Курзава точно пропустить матч

Парижани на своєму офіційному сайті повідомили про стан гравців, які мають певні пошкодження. Йдеться про Мбаппе, Верратті і Курзава.

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Форвард продовжує відновлення після травми і все ще займається без м'яча. Верратті зіткнувся з партнером на тренуванні, через що у італійця виникли проблеми зі щиколоткою. Лікарі контролюватимуть стан Марко в найближчі дні. А от Курзава проти Аталанти точно не зіграє. Захисник вилетів на два тижні через травму стегна.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – ПСЖ відбудеться 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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