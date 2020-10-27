Керівництво французького Парі Сен-Жермен може вказати на двері головному тренеру команди Томасу Тухелю і вже має зіркового претендента на його місце.

Массіміліано Аллегрі незабаром може замінити німецького фахівця на Парк де Пренс, стверджує Le 10 Sport.

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Боси ПСЖ нібито всерйоз розглядали можливість призначення титулованого італійця ще минулоріч. Проте, вирішили дати шанс Тухелю, а той вивів парижан до фіналу Ліги чемпіонів. Однак, неоднозначний старт нового сезону (2 поразки в чемпіонаті та невдача в 1-му турі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед) знову розхитало крісло під 47-річним тренером "червоно-синіх". Його майбутнє тепер напряму залежить від виступів команди в єврокубках.

До слова, екс-керманич Ювентуса Аллегрі перебуває без роботи з позаминулого літа. Періодично його пов'язують із призначенням до низки європейських грандів, зокрема, мадридського Реала, МЮ, Челсі.

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