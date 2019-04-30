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ПСЖ поступився Монпельє в матчі Ліги 1 із двома автоголами

22:14 255 Читать на русском
ПСЖ поступився Монпельє в матчі Ліги 1 із двома автоголами
Кімпембе забиває у свої ворота / AFP

Парі Сен-Жермен програв Монпельє у виїзному поєдинку 34-го туру французької Ліги 1.

 

Франція, Ліга 1, 34-й тур

Монпельє – ПСЖ – 3:2

Голи: Кімпембе, 21 (автогол), Делор, 80, Камара, 85 – Ойонго, 12 (автогол), Ді Марія, 62

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Уже в стартові 20 з гаком хвилин команди обмінялися автоголами. Спочатку Ойонго зрізав м'яч у ворота Монпельє після прострілу з лівого флангу, а потім Кімпембе "вдало" зіграв після подачі зі штрафного, залишивши поза справами Буффона – 1:1.

На 62-й хвилині Ді Марія фінтом а-ля Зідан переграв кіпера "паладінів" і спокійно забив у порожні ворота. Проте, останнє слово в матчі було за господарями. Під завісу поєдинку Монпельє провів ударну 5-хвилинку: Делор втік на побачення з Буффоном, уникнувши офсайдної пастки, й забив ударом у дальній кут, а далі ветеран Сулейман Камара скористався неузгодженістю захисників і спокійно пробив у нижній кут – 3:2!

Ця перемога дозволила Монпельє піднятися на 5-те місце в турнірній таблиці. Позиціям ПСЖ нічого не загрожує – парижани гарантували чемпіонство два тижні тому.

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ПСЖ ПСЖ Монпельє Монпельє Франція Монпельє - ПСЖ
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