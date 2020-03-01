ПСЖ попросить перенести матч-відповідь проти Борусії Д, якщо фанатів не пустять на стадіон, – Маркіньйос

Захисник ПСЖ Маркіньйос стурбований імовірністю проведення другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д за закритими дверима.

"Грати без вболівальників буде принизливо. Гадаю, у такому разі краще перенести матч. Дортмундська Борусія мала підтримку фанатів вдома, ми також хочемо, щоб наші прихильники прийшли на стадіон.

"Боляче і дивно дивитись на порожні вулиці Мілана": Піолі підтримав перенесення матчів Серії А через коронавірус

Якщо буде ухвалено рішення грати без глядачів, то наш клуб попросить перенести матч на більш пізній день, коли фанатам дозволять прийти на стадіон. Втім, сподіваюся, що це не доведеться робити", – розповів Маркіньйос в коментарі Canal+.

Нагадаємо, УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів за порожніх трибун через епідемію коронавірусу, яка вже вразила Італію. Деякі поєдинки тамтешньої Серії А взагалі довелося перенести, щоб не наражати вболівальників на зайвий ризик.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду